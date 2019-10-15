صيدلة الإسكندرية تحصل على المركز الأول في الاختبار الإليكتروني الموحد لمزاولة المهنة

هنأ الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية،كلية الصيدلة، أمس الاثنين بمناسبة حصولها على المركز الأول على مستوى كليات الصيدلة المصرية الحكومية والخاصة في الاختبار الإلكتروني الموحد لمزاولة المهنة وأكد أن جامعة الإسكندرية فخورة بما أحرزته كلية الصيدلة في هذه التجربة في قطاع التعليم في المرحلة الجامعية الأولى متمنية لها دوام التفوق والازدهار في القطاعات الأخرى.

وأشارت الدكتورة خديجة إسماعيل، عميد كلية الصيدلة، أن الاختبار عقد يوم الخميس الموافق 18/7/2019 في معامل الحاسب الآلي في كلية الطب جامعة الإسكندرية تحت إشراف مركز القياس والتقويم بالجامعة بعد تدريب طلاب الكلية على آلية أداء الاختبار وتقديم الدعم الفني لهم، موضحة أن لجنة قطاع الدراسات الصيدلية قد أوصت مؤخراً بضرورة اجتياز جميع خريجي كليات الصيدلة على مستوى الجمهورية الاختبار الموحد لمزاولة المهنة والذي تم عمل التجربة الأولى له تحت رعاية المجلس الأعلى للجامعات وبالتعاون مع جميع الجامعات المصرية، وقالت أن الطلاب الفائزين هم الطالب عبد الرحمن أمل محمود صفوت من برنامج الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية على المركز الأول على جميع طلاب كليات الصيدلة بالجمهورية، كما حصل الطلاب دنيا محمد حسن إبراهيم ومي سامي محمد عبد الرحمن غنيم وروان هيثم أحمد رمضان ومحمد خالد محمد عبد اللطيف أحمد على المراكز من الثاني إلى الخامس على مستوى كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية محققين كذلك نسباً مئوية متقدمة.