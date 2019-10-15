بريطانيا والاتحاد الأوروبي يقتربان من التوصل إلى مسودة اتفاق بشأن «بريكست»

قال مسؤولون أوروبيون إن الاتحاد الأوروبى وبريطانيا يقتربان من التوصل، خلال مباحثات اليوم الثلاثاء في بروكسل، إلى مسودة اتفاق مع بريطانيا بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبى "بريكست"، ما أشاع حالة من التفاؤل بشأن إمكانية حدوث تقدم قبل نهاية اليوم.

ووفق ما أوردته وكالة بلومبرج اليوم، فإن أى نص قانوني للمسودة، سوف يعتمد على ما إذا كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يتمتع بدعم من البرلمان البريطاني، مع ضرورة تأمين مساندة الحزب الديمقراطى الوحدوى بأيرلندا الشمالية.

وحذر المسؤولون من أن المباحثات لم تختتم بعد، وأنه ربما تطرأ مشاكل بحلول منتصف الليل اليوم الثلاثاء، فيما يتعلق بالموعد النهائى لخروج بريطانيا، ولكن هناك مؤشرات واضحة على أن نصا قانونيا سوف يتم تقديمه إلى الوفود الوطنية المشاركة فى المباحثات صباح يوم غد الأربعاء، بحسب ما ذكره دبلوماسي أوروبى.