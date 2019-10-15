الشرطة الهولندية تتحرى عن أسرة تعيش في قبو بمزرعة نائية لسنوات

ذكرت مصادر الشرطة الهولندية -اليوم الثلاثاء- إنه تم توفير الرعاية لأسرة، تم العثور عليها وهي تعيش داخل قبو بمزرعة نائية بهولندا لعدة سنوات، وتجري تحريات كاملة حول هذه الواقعة.

وتم احتجاز رجل يبلغ من العمر 58 عاما بشكل مؤقت، وفقا لما قالته الشرطة في مقاطعة درينته الكائنة بالمنطقة الشرقية من البلاد.

وذكرت تقارير للإذاعة الهولندية أن الرجل وأبناءه الستة عاشوا في عزلة كاملة داخل قبو المزرعة الكائنة في قرية راونرفولد.

وقال مدير حانة قريبة من المزرعة لوسائل الإعلام المحلية إنه أخطر الشرطة أمس الاثنين، بعد أن اتصل به شاب مرتبك وأخبره بأنه لم يخرج من القبو منذ تسع سنوات.

وأضاف مدير الحانة لمحطة "آر.تي.في" التليفزيونية المحلية إن "الشاب أخبره أنه هرب من القبو ويطلب المساعدة".

وبعد ذلك توجهت الشرطة إلى المزرعة وعثرت على ستة أشخاص "يتم تقديم الرعاية لهم حاليا"، وفقا لما ذكرته مصادر الشرطة التي لم تدل بأية تفاصيل حول الحالة الصحية للأشخاص الذين تم العثور عليهم أو ظروف معيشتهم.

وقال متحدث باسم الشرطة "ما زالت جميع السيناريوهات مفتوحة".