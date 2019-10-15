 حمدوك يؤكد حرص السودان على تطوير العلاقات مع سلطنة عمان - بوابة الشروق
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حمدوك يؤكد حرص السودان على تطوير العلاقات مع سلطنة عمان

عبد الله حمدوك
عبد الله حمدوك
الخرطوم - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 7:13 م | آخر تحديث : الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 7:13 م

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، حرص السودان على تطوير علاقات التعاون مع سلطة عمان، بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين، مشددا على التزام حكومة الفترة الانتقالية بتهيئة مناخ الاستثمار لجذب المستثمرين.

وقال مجلس الوزراء السوداني إن حمدوك التقى اليوم سفير سلطنة عمان لدى السودان سليمان بن سعود الجابر، والذي نقل لرئيس الوزراء تهاني قيادة سلطنة عمان بتشكيل حكومة الفترة الانتقالية .

وأكد سفير عمان دعم بلاده برامج حكومة الفترة الانتقالية، وعزمها على تعزيز التعاون مع السودان خاصة في المجال الاقتصادي.

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