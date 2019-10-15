العثور على 4 جثامين وسط حطام الطائرة الكونغولية المنكوبة

أعلنت الحكومة في جمهورية الكونغو الديمقراطية -اليوم الثلاثاء- العثور على أربعة جثامين وسط حطام الطائرة التي كانت تقل أفرادا عاملين بالرئاسة وتحطمت الأسبوع الماضي.

وذكرت قناة "يورو نيوز" الأوروبية أنه لم يتم التعرف على هويات الجثث بعد، مضيفة أنه يعتقد أن الطائرة كانت تقل ثمانية من الركاب وأفراد الطاقم عند تحطمها الخميس الماضي بمقاطعة سانكورو بوسط البلاد.

وكانت الطائرة التابعة لسلاح الجو الكونغولي تقل السائق الخاص لرئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدى، ومدير إدارة الشئون اللوجستية (الإمداد والتموين)، علاوة على بعض الجنود، حيث كانت في طريقها من جوما الى كينشاسا غير أنها اختفت من شاشات الرادار بعد ساعة واحد من الإقلاع.