كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي: التوصل لاتفاق جديد بشأن «بريكست» لا يزال ممكنا

قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشئون البريكست، ميشيل بارنييه، اليوم الثلاثاء إن التوصل إلى اتفاق جديد بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد خلال هذا الأسبوع سيكون صعبا، إلا أنه لا يزال ممكنا.

وأضاف بارنييه - حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية - أنه يجب أن يعمل أي اتفاق لصالح الجميع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بأكمله، وأنه حان الوقت من أجل تحويل النوايا الحسنة إلى نص قانوني.

ووفقا للخطط الحالية، فإنه من المنتظر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، ويتخذ رئيس الوزراء بوريس جونسون نفس الموقف الرافض الذي اتخذته سابقته تريزا ماي، للبند الوارد في اتفاق الخروج والخاص بإبقاء الحدود مفتوحة في الجزيرة الأيرلندية، وقد طرح جونسون مقترحات جديدة.

ويرغب جونسون في إلغاء بند الحدود الأيرلندية والمعروف باسم "شبكة الأمان"، وفي المقابل يطلب الاتحاد حلا يحقق نفس الأهداف المتمثلة في تجنب إغلاق الحدود في الجزيرة الأيرلندية وحماية المنطقة الاقتصادية المشتركة فيها وحماية السوق الأوروبية الداخلية.