بسام راضي: لقاء الرئيس مع المستثمرين نهج يحرص عليه للاستفادة بكل الخبرات المصرية

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد في اجتماعه اليوم بالمستثمرين والخبراء ورجال الأعمال المصريين العاملين بالخارج، أن مصر تحتاج إلى كل سواعد أبناءها المصريين في الداخل والخارج للمساهمة في مسيرة التنمية بمصر.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الثلاثاء، أن الاجتماع لقاء مفتوح تم فيه مناقشة كافة المجالات؛ السياحية والتطوير العقاري والتجارة، مشيرًا إلى كونه «نهج يحرص الرئيس عليه للاستفادة بكل الخبرات المصرية ليس فقط في الخارج وإنما في الداخل».

وأوضح أن الاجتماع يأتي في إطار تبادل الأفكار وعرض الفرص الموجودة في كافة المجالات، إضافة إلى الاستماع إلى مبادراتهم واقتراحاتهم بخصوص أي أفكار للتطوير، مضيفًا: «اللقاء ممتاز ومثمر، قدموا بعض الأفكار، وتم الرد على كافة التساؤلات من قبل الرئيس».

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وفدًا من المستثمرين المصريين بالخارج، والمشاركين في النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" والتي ستعقد خلال الشهر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.