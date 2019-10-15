 فيديو.. المقاتلات الإماراتية ترسم علم روسيا في سماء أبو ظبي ترحيبا ببوتين - بوابة الشروق
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فيديو.. المقاتلات الإماراتية ترسم علم روسيا في سماء أبو ظبي ترحيبا ببوتين

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 1:55 م | آخر تحديث : الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 1:55 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد مظاهر ترحيب دولة الإمارات، بزيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إليها.

ورصد الفيديو قيام المقاتلات الإماراتية برسم علم روسيا في سماء أبو ظبي، ترحيبًا بالرئيس الروسي.

ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح الثلاثاء، إلى أبو ظبي، في زيارة رسمية، سيبحث خلالها تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا والإمارات، والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة الرئيس الروسي إلى الإمارات، ضمن جولة خليجية شملت أيضًا زيارة المملكة العربية السعودية.

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