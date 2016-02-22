يفتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر والمعرض الدولى العاشر لدول حوض البحر المتوسط (موك)، بقاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية ورؤساء شركات البترول العالمية، وفق بيان للوزارة أمس.



ويعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار «مصر: التكامل بين ضفتى البحر المتوسط»، بهدف الترويج للتنسيق والتكامل والتعاون الاقليمى فى مجالات البترول والغاز، ويستضيف المعرض المصاحب للمؤتمر أكثر من 350 شركة عارضة محلية وعربية وعالمية من 24 دولة تعرض خلاله أنشطتها وأحدث التكنولوجيات المستخدمة فى صناعة البترول والغاز.



فيما يشارك فى المؤتمر نحو 250 متحدثا على مدى الأيام الثلاثة لمناقشة ما يزيد على 128 ورقة بحثية تغطى عددا من الموضوعات الهامة المتعلقة بصناعة البترول والغاز.



من جانبه قال وزير البترول إنه منذ بداية انعقاد مؤتمر موك عام 2000 والتناوب سنويا بين مدينتى الأسكندرية ورافيينا الإيطالية أصبح من أهم المؤتمرات البارزة فى أجندة المؤتمرات الدولية ويعد دائما تجمعا مهما للخبراء وصانعى القرار والمتخصصين فى قطاع البترول والغاز الطبيعى، ويمثل فرصة طيبة للمشاركين لتبادل الخبرات والتعرف على آخر مستجدات التكنولوجيات الحديثة خاصة فى مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج من المياه العميقة، كما يعد منصة جيدة للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية بقطاع البترول فى ظل استراتيجية مصر فى التحول لمركز إقليمى للطاقة وكذلك تدعيم التعاون بين دول حوض البحر المتوسط المشاركة فى المؤتمر من خلال التركيز المكثف على جنوب منطقة البحر المتوسط وشمال أفريقيا.



وأشار إلى أنه سيتم خلال المؤتمر بحث عدد من القضايا المهمة المرتبطة بصناعة الغاز الطبيعى فى منطقة البحر المتوسط، خاصة أن المؤتمر بمثابة الخيار الاستراتيجى الأهم للشركات العاملة فى المناطق البحرية.