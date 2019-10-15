يبدو أن ناصر الخليفي رئيس ومالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قد قرر التوغل في الدوريات الأوروبية الكُبرى، حيث يتحرك لشراء ناد ليدز يونايتد الإنجليزي.

وفي إحدى المقابلات الذي أجراها الإيطالي أندريا بادريزاني، رئيس وأحد ملاك النادي، مع صحيفة «ذا تايمز» الإنجليزية أكد أن رئيس نادي باريس سان جيرمان قدم عرضًا له يهدف إلى حصول الخليفي وجهازه الاستثماري على حقوق امتلاك نادي ليدز، مشيرًا إلى أن إدارة الأخير تقيم هذا العرض في الوقت الحالي.

وجاء في تصريحاته: «هناك عرض مقدم من ناصر الخليفي ومؤسسة قطر للاستثمار الرياضي، فنحن أصدقاء وتجمعنا علاقة طيبة منذ وقت كبير، وبالتأكيد هو قادر على قيادة هذا النادي لمنافسة مانشستر سيتي، ويُعد هذا الأمر فرصة رائعة بالنسبة لجماهير الفريق».

وعبر أندريا عن رضاه تجاه العروض المقدمة لشراء النادي، مشيرًا إلى أن أكثر ما يهتم به هو عودة النادي إلى منصة الكبار.

وعلى الرغم من اهتمام الخليفي بشراء نادي ليدز؛ فإن المالك الإيطالي أكد أنه تلقى عروضًا كثيرة، مشيرًا إلى أنه اختار منها ثلاثة فقط للمقارنة بينها وتقييمها، وفي هذا السياق تابع: «لقد تواصل معي أكثر من عشرين ممن هم مهتمون بشراء النادي، ولكن وقع اختياري على ثلاثة منهم فقط».

جدير بالذكر، أن نادي ليدز سيحتفل بمأويته بعد ثلاثة أيام، أي أنه يعد أحد الأندية التاريخية في إنجلترا، ولهذا لن تتوانى الإدارة في عمل أي شيء لعودة الفريق، والذي يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب دوري الدرجة الأولى، للمشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز.