سفير السعودية لدى بريطانيا: الهجوم التركي يثير الفوضى في سوريا



أكد السفير السعودي الجديد لدى المملكة المتحدة، الأمير خالد بن بندر بن سلطان آل سعود، أن الهجوم التركي على شمال شرق سوريا يمثل كارثة على المنطقة.

وقال السفير السعودي في كلمة بمركز الدراسات الدفاعية في معهد رويال يونايتد للخدمات - أوردتها صحيفة (الجادريان) البريطانية على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- "إن الهجوم التركي يثير حالة من الفوضى في سوريا، وآخر ما نحتاج إليه هو خلق جبهة أخرى من الفوضوية في المنطقة".

وحول العقوبات الواضحة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تركيا، قال السفير"مما لا شك فيه، نشعر بقلق بالغ حيال هذا الأمر، إذ أن ما يحدث في سوريا من تركيا وانسحاب القوات الأمريكية لا ينذر بالخير".

وأضاف أن قرار الولايات المتحدة بإرسال قوات لتعزيز دفاعات بلاده الجوية، دليل على استمرار التزام واشنطن بدورها في الشرق الأوسط، محذرا من استفادة إيران من اندلاع أي كارثة في المنطقة.

وتابع، "المنطقة في حاجة إلى مزيد من الأشخاص الراشدين، ونحاول التصرف على هذا النحو، إذ أن آخر ما نريده هو أن نشهد خروج الأمور عن نطاق السيطرة".

وبشأن الهجوم الإيراني على ناقلات النفط في الخليج، قال السفير: "لا أعتقد أن الناس تدرك مدى قربنا من الانخراط في صراع كبير بعد هجمات الناقلات ولم نكن نتوقع تورط الإيرانيين في مثل هذا الهجوم خاصة أنه كان وقحاً للغاية".