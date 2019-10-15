تعيين وزيري الثروة الحيوانية والبنى التحتية في السودان

اصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مرسوما دستوريا، اليوم الثلاثاء، باعتماد قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، بتعيين الدكتور علم الدين عبد الله أبشر وزيرا للثروة الحيوانية والسمكية، والمهندس هاشم طاهر شيخ طه وزيرا للبنى التحتية والنقل.

وقال مجلس الوزراء السوداني، في بيان، إن المرسوم وجه الجهات المختصة بتنفيذه هذا المرسوم، فيما وجه قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالتعيين وزارة شؤون مجلس الوزراء، والجهات المعنية الأخرى بإتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

من جانبه، قال مجلس السيادة الانتقالي إن وزيري الثروة الحيوانية والسمكية، والبنى التحتية والنقل، أديا القسم أمام رئيس مجلس السيادة، بحضور رئيس الوزراء، ورئيسة القضاء نعمات عبد الله.

وكان حمدوك أرجأ تعيين وزيري الثروة الحيوانية، والبنى التحتية، لمزيد من التشاور، حين أعلن تشكيل أول حكومة بعد الثورة في 5 سبتمبر الماضي.