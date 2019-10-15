 إسبر: التوغل التركي في سوريا تسبب في إطلاق سراح العديد من معتقلي داعش الخطرين - بوابة الشروق
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إسبر: التوغل التركي في سوريا تسبب في إطلاق سراح العديد من معتقلي داعش الخطرين

مارك إسبر
مارك إسبر
واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 1:03 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 1:03 ص

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إن التوغل التركي في شمال شرقي سورية أدى إلى إطلاق سراح العديد من معتقلي داعش الخطرين علاوة على سقوط "قتلى وجرحى على قدر واسع النطاق".

وقال إسبر في بيان: "رغم المعارضة والتحذيرات المتكررة من جانب الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، أمر الرئيس التركي (رجب طيب) أردوغان بغزو أحادي الجانب لشمال سورية مما تسبب في قدر واسع من القتلى والجرحى واللاجئين والدمار والانفلات الأمني وتهديد متزايد للقوات العسكرية الأمريكية".

وأضاف: "هذا التوغل غير المقبول قوّض أيضا المهمة الناجحة متعددة الجنسيات لهزيمة داعش في سورية، وأدى إلى إطلاق سراح العديد من المعتقلين الخطرين التابعين لداعش".

وقال: "سأزور (حلف) الناتو الأسبوع المقبل في بروكسل ، حيث أخطط لدفع حلفائنا الآخرين في الناتو على اتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية جماعية وفردية ردا على هذه الأعمال التركية الفظيعة".


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