صحيفة ألمانية: الأوربيون أصبحوا قوة تلعب بها قوى أخرى في سوريا

علقت صحيفة "دي فيلت" الألمانية، على العملية العسكرية التركية شمال سوريا والموقف الأوروبي منها قائلة في عدد يوم غد الأربعاء إن الأيام الماضية شهدت ترديا هائلا في الوضع الجيو ستراتيجي لأوروبا، "ناهيك عن المأساة الإنسانية التي اكتفت أوروبا بمشاهدتها، حيث هناك عشرات الآلاف من النازحين وانتهى دور الأكراد كحلفاء لأوروبا، وتحرر الآلاف من مقاتلي تنظيم داعش، وتقدم الإيرانيون إلى الشمال واختفى الأمريكيون، وأصبح الإسرائيليون في وضع حرج".

تابعت الصحيفة: "ويهم الروس بأن يصبحوا القوة المنظمة للمنطقة، ولكن الأوروبيين أصبحوا كرة تلعب بها القوى في المنطقة، مجرد مشاهدين للأحداث".

وذهبت الصحيفة إلى أن الأوروبيين "حكم عليهم بالشلل، وأصبحوا غير قادرين، حتى على فهم الكارثة على أنها حدث خاص بدمشق".

ورأت الصحيفة أنه "كان يجب أن يكون هناك شيء واضح على الأقل، وهو أن: الاضمحلال هو السبب، فقد كان بوسع أوروبا أن تكون مختلفة، ولكنها لا تريد".