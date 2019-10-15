 غدا.. اجتماع جديد لمجلس الأمن لبحث العدوان التركي على سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غدا.. اجتماع جديد لمجلس الأمن لبحث العدوان التركي على سوريا

مجلس الأمن
مجلس الأمن
نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 3:46 م | آخر تحديث : الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 3:46 م


يعقد مجلس الأمن، غدًا الأربعاء، اجتماعًا جديدًا لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية، وذلك حسبما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.
وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء الماضي، عن بدء عملية عسكرية تحت عنوان «نبع السلام»، في شمال سوريا، ضد المسلحين الأكراد، وتنظيم داعش الإرهابي.
وعقد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، يوم السبت الماضي، اجتماعًا طارئًا، أدان فيه العملية العسكرية التركية في سوريا، وطالب تركيا بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي السوريا.

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