بعثة الفروسية تصل القاهرة مساء اليوم بعد التأهل أوليمبياد طوكيو

تصل بعثة منتخبنا الوطني للفروسية لقفز الحواجز إلى مطار القاهرة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، قادمة من مدينة الرباط المغربية، بعد أن الإنجاز الكبير بالتأهل لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل.

وفاز المنتخب الوطني ببطولة الأمم التي أقيمت اليوم أول أمس على ملاعب السلام بمدينة الرباط المغربية، فضلًا عن فوزه بالبطولة الدولية متفوقًا على منتخب سويسرا بطل النسخة السابقة الذي حل في المركز الثاني.

وحصل المنتخب البرازيلى على المركز الثالث، في حين جاء المنتخب الإيطالي في المركز الرابع، ليتسيد منتخبنا اللعبة على مستوى العالم، ويتقدم على عظماء اللعبة أمثال إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا وسويسرا والبرازيل وكندا والبرتغال وهولندا، وضم المنتخب كلاً من الفرسان سامح الدهان عبد القادر سعيد ونائل نصار ومحمد طاهر زيادة.