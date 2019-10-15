هيئة السكك الحديدية: الانتهاء من إصدار رخصة لكافة العاملين خلال عامين

قال محمد حسين، نائب هيئة السكك الحديدية لقطاع الموارد البشرية، إن الهيئة بدأت في تطبيق رخصة على كافة العاملين على مسار القطارات بسكك حديد مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء الاثنين، أن إصدار الرخص لا يقتصر على السائقين فقط، مشيرًا إلى انتهاء الهيئة من إصدار الرخص لكافة العاملين خلال عامين.

وأوضح أن إجراءات إصدار الرخصة تشمل عمل الكشف الطبي والنفسي وفحص المخدرات، وتقديم دورة تدريبية مُقيمة للمتدرب لإصدار الرخصة، لافتًا إلى أن رخصة السائقين الأقل من 45 عامًا يتم تجديدها كل عامين، وتجديد الرخصة الخاصة بالسائقين المتجاوزين الـ45 عامًا كل عام.

وبدأت هيئة السكة الحديد اليوم، رسميا تطبيق نظام الرخصة على طوائف التشغيل والعاملين في تشغيل القطارات، لتحقيق مزيد من الانضباط ومواجهة حوادث القطارات والسلامة والأمان للركاب.