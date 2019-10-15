«إغاثة جوعى العالم»: تغير المناخ يفاقم مخاطر المجاعات

حذرت منظمة "إغاثة جوعى العالم" الألمانية من مخاطر جديدة على الأمن الغذائي بسبب تغير المناخ.

وجاء في مؤشر الجوع العالمي الذي أعلنته المنظمة -اليوم الثلاثاء- في برلين أن "مكافحة الجوع وسوء التغذية في ظل مناخ متغير تتطلب إجراءات واسعة النطاق للقضاء على أشكال الإجحاف المرتبطة بتغير المناخ والحد من التغيرات البيئية في الوقت نفسه التي قد تكون كارثية على البشرية".

وأكدت المنظمة ضرورة تحسين الاستعداد لمواجهة الكوارث وتوفير تمويل كاف لإجراءات حماية المناخ، مضيفة أنه يتعين الحد من تغير المناخ بدون تعريض الأمن الغذائي للخطر.

وبحسب المؤشر، سجلت منطقتا جنوب آسيا ودول أفريقيا جنوب الصحراء أعلى قيم في المؤشر هذا العام بواقع 29.3 نقطة و28.4 نقطة لكل منهما، وبالتالي تم تصنيفهما في فئة "حاد".

وتبين عبر المؤشر أن جمهورية أفريقيا الوسطى هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعاني من جوع حاد، بينما تعاني أربع دول أخرى، وهي تشاد ومدغشقر واليمن وزامبيا، من وضع مجاعة خطير للغاية، وحصلت 43 دولة من بين إجمالي 117 شملها المؤشر على تقييم جوع "حاد".