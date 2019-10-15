المعارض الروسي أليكسي نافالني يزعم قيام الشرطة بمداهمة العشرات من مكاتب أنصاره في أنحاء البلاد

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زعم المعارض الروسي أليكسي نافالني -اليوم الثلاثاء- أن الشرطة داهمت مكاتب لأنصاره في العشرات من المناطق في أنحاء البلاد.

وقال نافالني، وهو أبرز شخصية في المعارضة السياسية غير النظامية في روسيا، عبر بيان على موقعه الإلكتروني: "هؤلاء الجبناء ذوو الملابس السوداء يجوبون مكاتبنا".

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة الروسية سبق أن اعتقلت نافالني في مناسبات عدة لقيامه بتنظيم مسيرات مناهضة للحكومة، تستهدف بشكل خاص الرئيس فلاديمير بوتين، الذي يقود روسيا منذ نحو عقدين.

وشهدت العاصمة الروسية موسكو موجة من الاحتجاجات التي دعمها نافالني خلال الأشهر القليلة الماضية، وتم توقيف الآلاف من المحتجين، الذين أظهرت مقاطع مصورة قيام الشرطة بالاعتداء عليهم بالضرب.

وأكد نافالني أن هذه المداهمات لها دوافع سياسية وتعد استخداما غير متناسب من جانب رجال الشرطة.

ونشر مقطع فيديو لمداهمة الشرطة لمؤسسة مكافحة الفساد التابعة له، والتي تهدف لكشف الفساد الذي يتورط فيه كبار المسؤولين.

وكتب على موقع تويتر: "لهذا السبب فإن عدد الجرائم الخطيرة في روسيا في تزايد".