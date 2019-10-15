رئيس فيتنام يتعهد بالحفاظ على استقلال البلاد في ظل الخلاف مع بكين







تعهد الرئيس الفيتنامي، نجوين فو تروج، للناخبين، اليوم الثلاثاء، بعدم التخلي أبدا عن استقلال البلاد، وذلك في ظل التوترات مع بكين بشأن منطقة بحر الصين الجنوبي.

يشار إلى أن قضية التنقيب عن الغاز والنفط في منطقة بحر الصين الجنوبي شائكة في كل من فيتنام والصين، حيث أدت لاندلاع سلسلة من الصراعات العنيفة في الفترة ما بين 1974 و1988 بسبب النزاع على السيطرة على جزر سبراتلي وبارسيل.

ويأتي بيان ترونج بعد تعرض قيادة البلاد لانتقادات على شبكة الانترنت لإبدائها رد فعل ضعيف، لما يتم وصفه في فيتنام بالاستفزاز من جانب الصين.

وقال ترونج للناخبين في هانوي قبل اجتماع الجمعية الوطنية المقبل، المقرر أن يبدأ في 21 أكتوبر "سوف نحافظ دائما وبحزم على استقلالنا وسنكافح في الوقت نفسه لحماية سيادتنا، ولكن علينا الحفاظ على بيئة سلمية من أجل التنمية".

وأضاف "فيما يتعلق باستقلالنا وسيادتنا الوطنية، لن نستسلم أبدا، نحن عازمون على القتال والفوز"، مشيرا إلى أن القضية معقدة وتتطلب رد فعل ذكي ومرن.

وكان الشعور المناهض للصين قد وصل لذروته في فيتنام عام 2014، وأدى لوقوع هجمات مميتة ضد المصانع والمنشآت التي يمتلكها الصينيون، وذلك عقب دخول منصة تنقيب صينية المياه المتنازع عليها.

وتزايدت حدة التوتر بين الصين وفيتنام مؤخرا، بعدما كررت سفينة هايانج ديجي 8 الصينية انتهاكها للمنطقة الاقتصادية الخاصة في فيتنام أثناء التنقيب عن احتياطي النفط والغاز.