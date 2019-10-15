يشتهر أغلب نجوم كرة القدم العالمية بصرف مبالغ باهظة على السيارات والساعات الغالية والملابس، ولكن هناك العديد من اللاعبين أيضا يتبرعون بمبالغ كبيرة من أموالهم وأوقاتهم للمنظمات الخيرية المختلفة، سواء علنا أو سرا.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سلطت الضوء على اللاعبين الأكثر تبرعا للمؤسسات الخيرية، الذي جاء في مقدمتهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وكريستيانو رونالدو أسطورة كرة القدم البرتغالية.

الصحيفة البريطانية قالت أن صلاح يتبرع بشكل منتظم للجمعيات الخيرية ومشاريع الشباب، ففي قريته "نجريج" بمركز بسيون بالغربية، قيل لمراسل شبكة "بي بي سي" البريطانية، أن مؤسسة محمد صلاح الخيرية تساعد 450 أسرة ماليا من خلال منحهم بدلا شهريا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن نجم ليفربول تبرع بـ 234 ألف جنيه إسترليني لبلده، كما قيل انه قدم 2 مليون ونصف مليون جنيه إسترليني بالصيف الماضي للمعهد القومي للسرطان، بعد الهجوم الإرهابي الذي حدث على المعهد.

كما ذكرت الصحيفة إلى أن صلاح قدم قبل سنوات أكثر من 23 ألف جنيه إسترليني لمساعدة لاعبي كرة القدم السابقين في بلده، مشيرة إلى أن صلاح يخصص الكثير من المال للمحتاجين في قريته وكل تلك الأمور تمر عبر والده.

كما لفتت "ديلي ميل" الانتباه إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، واحدا من أكثر الرياضيين سخاء في التبرع للجمعيات الخيرية، وسبق أن دفع مبالغ كبيرة وضخمة للأعمال الخيرية.

