 مجلس الأمن الدولي يبحث غدا الأربعاء الهجوم التركي بشمال سوريا - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 11:48 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بالتزامن مع عرض بيانها على البرلمان.. ما تقييمك لأداء حكومة مصطفى مدبولي؟

النتـائـج تصويت

مجلس الأمن الدولي يبحث غدا الأربعاء الهجوم التركي بشمال سوريا

مجلس الأمن الدولي_ارشيفية
مجلس الأمن الدولي_ارشيفية
(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 10:32 م | آخر تحديث : الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 10:32 م

يبحث مجلس الأمن الدولي الهجوم التركي على شمال سوريا، خلال اجتماع غد الأربعاء، حسبما قال مصدر دبلوماسي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأوضح المصدر أن الاجتماع سيعقد بناء على طلب من ألمانيا، التي تمثل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في المجلس، فرنسا وبولندا وبريطانيا وبلجيكا.

وكان من المقرر بالفعل عقد اجتماع مجلس الأمن وطلبت ألمانيا مناقشة الهجوم على سوريا خلال الاجتماع.

وكان المجلس قد بحث يوم الخميس الماضي الهجوم التركي على سوريا خلف أبواب مغلقة، إلا أنه فشل في الاتفاق على بيان مشترك.

وفي أعقاب الاجتماع، دعت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى وقف الهجوم التركي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك