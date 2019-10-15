الكتل الجليدية في سويسرا تفقد 10% من حجمها خلال 5 سنوات

فقدت الكتل الجليدية التي تتميز بها سويسرا، عُشر حجمها خلال السنوات الخمس الماضية، لتسجل بذلك أسرع معدل ذوبان لوحظ على الإطلاق، بحسب الأكاديمية السويسرية للعلوم.

وذكرت الأكاديمية اليوم الثلاثاء في بيرن، أن كمية الجليد الذي تعرض للذوبان خلال شهر يونيو الماضي - وهو ثاني أكثر الشهور التي تتسم بالحرارة على الإطلاق في السجلات السويسرية - تعادل كمية الاستهلاك السنوي لمياه الشرب في سويسرا.

كما فقدت الكثير من الكتل الجليدية في شرق البلاد وفي الجانب الشمالي لجبال الألب، ما يتراوح بين متر ومترين من سمكها هذا العام.

وقد اختفت بالفعل أكثر من 500 كتلة جليدية سويسرية أصغر حجما، منذ مطلع القرن العشرين.