وزير الخارجية الإيراني: دولة أو أكثر نفذت الهجوم على ناقلة النفط

صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بأن المعلومات المتوفرة لدى السلطات تشير إلى أن "دولة أو أكثر" نفذت ما تقول إيران إنه هجوم استهدف ناقلة نفط تابعة لها في البحر الأحمر قرب ميناء جدة السعودي مؤخرا.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" اليوم الثلاثاء، عن الوزير القول: "وفقا للمعلومات الواردة، فإن دولة أو أكثر نفذت الهجوم على ناقلة النفط الإيرانية، وطبعا فإن التحقيقات ما زالت جارية، لكننا لن نتهم أي دولة إلا عندما نتوصل إلى استنتاجات قاطعة".

وقال إن "الهجوم على الناقلة كان عملا معقدا".

كان الرئيس الإيراني حسن روحاني هدد بالرد على قصف ناقلة النفط الإيرانية في البحر الأحمر.

وتقول إيران إن الناقلة الإيرانية "سابيتي" تعرضت لقصف من قبل صاروخين الجمعة الماضية وهي على مسافة نحو 60 ميلا بحريا من ميناء جدة السعودي.

وأظهرت اللقطات التليفزيونية صورا للناقلة تظهر عدم وجود أضرار على متنها وكذلك عدم حدوث إصابات.