تعرضت محافظة جنوب سيناء للطقس السيئ فجر اليوم، وعلت أصوات البرق والرعد سماء المدينة، صاحب البرق سقوط أمطار خفيفة، وانتشرت السحب الكثيفة المحملة بالأمطار في سماء المدينة.

وقال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء إن المحافظة استعدت لاستقبال موسم السيول الذي من المتوقع أن يبدأ هذا الشهر، مشيرا إلى أن هناك تنسيق كامل بين غرفة العمليات المركزية وغرف العمليات في المدن لمتابعة أحوال الطقس.

وأكد أن تقارير الأرصاد الجوية الصادرة عن مركز التنبؤ بالأمطار والسيول تقوم أجهزة المحافظة بإرسالها المدن لاتخاذ الاجراءات المتبعة حال حدوث امطار او سيول.

في سياق متصل أعلنت الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، حالة الطوارئ القصوى استعدادا لموسم السيول وقال المهندس عبد الرحمن فريد مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء في تصريحات أنه جرى تشكيل لجنة تضم عدد من المهندسين والاستشاريين للمرور على أعمال ومشروعات الحماية التي جرى الانتهاء منها لمتابعتها والتأكد من تطهير مخرات السيول وجاهزية البحيرات والسدود استعداد لاستقبال موسم السيول.

وأكد أنه قام بمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها والتي جرى الانتهاء من تنفيذها بمدينتي دهب ونويبع، والمرور على جميع الأودية النشطة للتأكد من خلوها من العوائق وتكليف معهد بحوث الموارد المائية لعمل الدراسات اللازمة لاختيار أنسب الأعمال الصناعية للحماية من إخطار السيول.

أوضح أنه جرى إنشاء 98 مشروعا ضمن أعمال الحماية، منهم 15 خزان أرضي بمدن دهب وكاترين ونوبيع، و39 سد تخزين وإعاقة بمدن نوبيع وطابا ودهب وشرم الشيخ وأبورديس وأبوزنيمة وكاترين، و10 بحيرات صناعية بمدن طابا ونوبيع ودهب وأبورديس وأبوزنيمة و6 معبر ايرلندي بمدن طابا ونوبيع، و5 قنوات صناعية بمدينة طابا و11 حاجز إعاقة وتوجيه بمدن طابا ونوبيع ودهب وشرم الشيخ وأبورديس و3 ساتر حماية لحماية منطقة عرب حمدان بمدينة نوبيع والكيلو 9 بأبوزنيمة وأبورديس.

وأضاف مدير المياه الجوفية، أنه جاري تنفيذ 27 مشروعا منهم 8 سدود بمدن كاترين وأبورديس ودهب ونوبيع و8 بحيرة صناعية بمدن نوبيع ودهب وكاترين وحاجز توجيه بمنطقة الصاعدة البيضا بمدينة نوبيع، إضافة إلى إعادة تأهيل وصيانة ست سدود بمدن أبورديس ودهب ونوبيع وحاجز بمدينة دهب.