أردوغان لماكرون :نبع السلام تسهم في الاستقرار العالمي

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإسهامات التي ستقدمها عملية "نبع السلام" في سورية، للسلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين، الإثنين، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وأشار أردوغان خلال الاتصال إلى التهديد الذي يشكله تنظيما حزب العمال الكردستاني/وحدات حماية الشعب الكردية وداعش الإرهابيين شمالي سورية على أمن تركيا ووحدة التراب السوري،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وشرح الرئيس التركي لنظيره الفرنسي أهداف العملية في سورية.

كان الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري المعارض قد اطلق يوم الأربعاء الماضي ، عملية "نبع السلام" شمال شرق سورية، مبررة ذلك بالتصدي للإرهاب وإقامة منطقة آمنة لتوطين اللاجئين السوريين.

كانت فرنسا قد اعلنت تعليق صادرات الأسلحة لتركيا بسبب عملية" نبع السلام".