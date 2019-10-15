استطلاع: القضايا الاجتماعية تحتل المركز الأول في أولويات الألمان حاليا

كشف استطلاع حديث أن القضايا الاجتماعية تحتل المركز الأول في قائمة أهم الموضوعات التي تشغل الأشخاص الذين يعيشون في ألمانيا، حتى قبل موضوعات البيئة والمناخ والهجرة.

وكشف الاستطلاع الذي أجرته شركة "أليانز" الألمانية للتأمين على الحياة وتم عرضه اليوم الثلاثاء بالعاصمة الألمانية برلين أن تأمين المعاشات التقاعدية يحظى بأولوية عليا بالنسبة لـ71% من الأشخاص الذين يعيشون في ألمانيا.

وأضاف الاستطلاع أن "توفير أماكن سكن بأسعار مناسبة يحتل المركز الثاني في قائمة الأولويات الأساسية بالنسبة للألمان، حيث ذكره 68% ممن شملهم الاستطلاع"، ويليه تزايد الفجوة بين الفقير والغنى، حيث ذكره 62% من المشاركين في الاستطلاع.

وقال أرنه هولتسهاوزن أحد القائمين على الاستطلاع بشركة "أليانز": "كثير ممن شملهم الاستطلاع يبدون في حالة خوف من أزمة معاشات تقاعدية وشيكة، استنادا لخلفية التحول الديموغرافي وأسعار الفائدة الصفرية وعالم عمل سريع التغير، فإن هذه المخاوف ليست غير مبررة تماما".

تجدر الإشارة إلى إجراء هذا الاستطلاع في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وشمل ألف شخص في الدول الثلاث.

وبينما كانت النتائج في هذا الاستطلاع متشابهة في جميع الدول الثلاث الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، فكان هناك اختلافات كبرى فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي نفسه، حيث ذكر 40% ممن شملهم الاستطلاع في فرنسا أنهم يعتقدون أن عضوية الاتحاد الأوروبي تسفر لبلدهم عن عيوب أكثر من مزايا.

وفي المقابل ذكر 19% فقط ممن شملهم الاستطلاع في فرنسا، أنهم يرون أن عضوية الاتحاد الأوروبي تسفر لبلدهم عن مزايا أكثر من عيوب، وجاءت تقييمات محايدة من جميع الأشخاص الآخرين الذين شملهم الاستطلاع في فرنسا.

وكذلك في إيطاليا يرى عدد أكبر من الأشخاص أن مساوئ الاتحاد الأوروبي أكثر من مزاياه.

ولكن في ألمانيا تزداد نسبة الأشخاص الذين يرون مزايا الاتحاد الأوروبي أكثر من مساوئه، حيث ذكر 37% منهم أن للاتحاد الأوروبي مزايا، وذكر 23% فقط أنهم يرون مساوئ بالاتحاد.