الحياة تعود إلى طبيعتها في الإكوادور بعد انخفاض أسعار تذاكر الحافلات إثر الاحتجاجات

ذكرت وسائل إعلام محلية أن الحياة عادت إلى طبيعتها في الإكوادور اليوم الثلاثاء، بعد 11 يومًا من الاحتجاجات العنيفة التي أجبرت الحكومة على إلغاء الزيادة في أسعار الوقود.

وانخفضت أسعار تذاكر الحافلات في كيتو إلى مستواها السابق البالغ 25 سنتًا، وذلك بعد ارتفاعها بمقدار 10 سنتات، حسبما أعلنت البلدية.

وكشفت وزارة التعليم عن تعليمات ارشادية حول كيفية مساعدة التلاميذ على استعادة الحصص الدراسية التي تغيبوا عنها خلال الاضطرابات.

وأعلن الرئيس لينين مورينو أمس الاثنين، إعادة أسعار الوقود، والتي ارتفعت لأكثر من الضعف بعد أن ألغت الحكومة دعم الوقود القائم منذ 40 عامًا كجزء من حزمة التقشف المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.

ونظم السكان الأصليون والنقابات احتجاجات على مستوى البلاد بما في ذلك الاشتباكات وإقامة حواجز الطرق واحتلال المباني العامة وشن الهجمات على منشآت إنتاج النفط.

وقالت وزيرة الداخلية ماريا باولا رومو اليوم الثلاثاء، إن ستة أشخاص لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات. وأرجعت ذلك إلى الحوادث المرورية و"السقوط".

وأضافت رومو إنه تم إلقاء القبض على حوالي 1330 شخصًا خلال الاضطرابات ، على الرغم من إطلاق سراح معظمهم بشكل فوري.

وأصيب أكثر من 1000 شخص ، بينهم أكثر من 400 من ضباط الشرطة خلال الاحتجاجات.

وانخفض إنتاج النفط بأكثر من 8ر1 مليون برميل، ومن المتوقع أن يستغرق 15 يومًا للتعافي، وذلك وفقًا لصحيفة التليجراف اليومية.

وبعد محادثات استهدفت إنهاء الاحتجاجات، اتفقت الحكومة وقادة السكان الأصليين أمس الأول الأحد، على تشكيل لجنة مشتركة مهمتها صياغة سياسة جديدة لأسعار الوقود، يشرف عليها ممثلو الإكوادور في الأمم المتحدة ومؤتمر الأساقفة في البلاد.