رجل ينقل جثة إلى مركز شرطة في كاليفورنيا ويعترف بقتل 4 أشخاص

قالت السلطات إن رجلا نقل جثة بسيارة أمس الاثنين، إلى مركز للشرطة في شمال ولاية كاليفورنيا وقال إنه قتل 4 أشخاص.

وقال المتحدث باسم الشرطة، جوش سيمون، في مؤتمر صحفي إن شرطة منطقة جبل شاستا، بالقرب من الحدود الشمالية لكاليفورنيا مع ولاية أوريجون، ألقت القبض على الرجل وأخطرت شرطة روزفيل، على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب جبل شاستا.

وقال سيمون "لقد ظهر في قسم الشرطة في هذه السيارة مع الجثة".

وذكرت شرطة روزفيل في منشور على فيسبوك أن الرجل "قال إنه قتل أفرادا في مقر إقامته في روزفيل. وكان أحد الضحايا المحتملين يوجد داخل سيارته في قسم شرطة جبل شاستا في مقاطعة سيسكيو، وكان الضحايا الآخرون في شقة في روزفيل".

وقال سيمون للصحفيين إن الشرطة تعتقد أن "المشتبه به والضحايا كانوا يعرفون بعضهم البعض".

وذكرت الشرطة أن المشتبه به الوحيد هو رهن الاحتجاز ولا يعتقدون أن هناك أي تهديد.