ترودو: التصويت لليبراليين الطريقة الوحيدة لمنع وصول المحافظين للسلطة

قال زعيم الحزب الليبرالي الكندي، جستن ترودو، اليوم الثلاثاء، إن التصويت لحزبه هو الطريقة الوحيدة لمنع المحافظين من الوصول إلى الحكم، محذرا من أن انتخاب وصول زعيم المحافظين، آندرو شير، يعني فرض تخفيضات كبيرة في الإنفاق.

وقال ترودو، خلال توقف الحملة الانتخابية في فريدريكتون عاصمة نيو برونزويك: "فيما يتعلق بالحزب الديمقراطي وحزب الخضر، تذكروا هذا: إذا كنت تريد تحركا تقدميا، فأنت بحاجة إلى حكومة تقدمية، وليست معارضة تقدمية".

وأضاف "التصويت للحزب الليبرالي هو السبيل الوحيد لوقف تخفيضات المحافظين. يعرف الليبراليون أن طريقة تنمية الاقتصاد هي من خلال الاستثمار في الناس ولدينا سجل لإثبات ذلك".

وواجه ترودو أسئلة عما إذا كانت الإستراتيجية الليبرالية الحالية ترمي إلى استهداف أصوات الحزب الديمقراطي وحزب الخضر عن طريق إثارة الخوف بين الكنديين، أجاب ترودو "لقد كنا إيجابيين للغاية في النهج الذي نتبعه وسنبقى كذلك... أبحث عن تفويض قوي لمواصلة الاستثمار في الكنديين وسأكون حادا في الخلافات السياسية بيننا والمحافظين".

وجاءت تصريحات ترودو بعد أن كشفت استطلاعات الرأي عن تقارب كبير بين الحزبين الرئيسيين، وهو ما يعني أن النتائج قد لا تنتج عنها حكومة أغلبية، وهو ما يفتح الطريق نحو تحالفات سياسية مع الأحزاب الأصغر. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قال ترودو إن حكومة ستيفن هاربر السابقة خفضت الإنفاق على الثقافة وقدامى المحاربين وتراجعت عن العمل في مجال تغير المناخ لأن الحزب الديمقراطي الجديد والكتلة الكيبيكية جذبا العديد من أصوات الناخبين، وهو ما أدى إلى فقدان الليبراليين هذه الأصوات وهو ما صب في صالح المحافظين في النهاية.

وصرّح زعيم الحزب الديموقراطي الجديد، جاجمينت سينج، نهاية الأسبوع الماضي إن حزبه قد يشكل ائتلافا مع الليبراليين في حالة وجود حكومة محافظين أقلية.

وحذر اليوم رئيس الوزراء أن انتخاب حكومة محافظة سيعيد كندا إلى وقت كانت فيه الأجور ثابتة، وتوقف خلق فرص العمل.