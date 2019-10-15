وزير الدفاع الروسي يبحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي الوضع في سوريا

بحث وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الأمريكي مارك إسبر، الوضع في سوريا.

وأشارت الدفاع الروسية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إلى أنه جرت مناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك في سياق الأوضاع بسوريا.

ويأتي ذلك على خلفية استمرار العدوان التركي على أراضي شمال شرقي سوريا، والذي بدأ يوم الأربعاء الماضي حيث تواصل القوات التركية قصفها الجوي والمدفعي على مدينة رأس العين بريف الحسكة شمال شرقي سوريا، ما تسبب في مقتل وإصابة العشرات وسط حركة نزوح كبيرة للأهالي، وقد لاقى العدوان التركي إدانة عربية وإقليمية ودولية واسعة.