الهجرة والتخطيط تطلقان اليوم مؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار»

المؤتمر يناقش دعم الوجود المصرى على خريطة الاستثمار العالمية والترويج للقطاعات الواعدة.. والمشاركون: الإصلاحات الاقتصادية نجحت فى جذب مزيد من الاستثمارات



تطلق وزارتا الهجرة والتخطيط، اليوم، ولمدة يومين، فاعليات النسخة الخامسة من مؤتمرات «مصر تستطيع» تحت شعار «مصر تستطيع بالاستثمار والتنيمة»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبمشاركة 65 مستثمرا مصريا بالخارج، وعدد من الخبراء والمسئولين المصريين بالداخل.



ويناقش المؤتمر دعم الوجود المصرى على خريطة الاستثمار العالمية، بجانب الترويج لخريطة مصر الاستثمارية فى القطاعات الواعدة بمختلف المجالات، كما يستعرض التجارب الناجحة للمستثمرين وآلية تطبيقها فى مصر، وربط كبار المستثمرين المصريين بالخارج بالوزارات المعنية؛ لتشجيعهم على الاستثمار بالوطن وتحقيق المنفعة المشتركة.



وقالت مصادر بوزارة الهجرة لـ«الشروق»: إن أهمية المؤتمر تكمن فى اهتمام الدولة بتحسين وتعزيز المناخ الاستثمارى، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، من خلال الترويج للمشروعات القومية والاستثمارية التى تنفذها، وسبل مشاركة الخبراء المصريين بالخارج بها.



وأضافت المصادر، أنه تم فتح باب التسجيل أمام الخبراء المصريين للمشاركة فى المؤتمر منذ نحو 7 أشهر، منوهة بأنه سيشهد مشاركة متنوعة من دول مختلفة فى أوروبا، وآسيا، وإفريقيا، على حد سواء، وهو ما حرصت عليه الوزارة على مدى الشهور الماضية، ليصل عدد المشاركين لنحو 56 خبيرا ومستثمرا مصريا بالخارج.



وأشارت إلى أنه سيتم عقد جلسات خاصة لمناقشة مشروعات المستثمرين المصريين بإفريقيا، وفرص الاستثمار فى قطاعات: السياحة، والزراعة، والتصنيع الغذائى، وفرص رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفة، أنه سيتم بحث أفكار ومقترحات المشاركين؛ لتنفيذ مشروعاتهم بالتعاون مع الجهات المسئولة.



ورصدت «الشروق» آراء عدد من المشاركين فى المؤتمر، من الخبراء المصريين بالخارج، وقال مدير مؤسسة «استثمر فى إفريقيا الآن» لربط رجال الأعمال والمستثمرين فى إفريقيا، محمد شريف، إن المؤتمر يعد فرصة لا تضاهى لقادة الأعمال المصريين فى الخارج؛ لتبادل المعرفة والممارسات الاستثمارية وقصص نجاحهم.



وأكد أنه تم الاتفاق مع عدد من الجهات المنوطة بقطاع الاستثمار فى مصر؛ لعقد لقاءات على هامش المؤتمر، لمناقشة سبل تنفيذ أفكار ومقترحات المستثمرين بالخارج.



وأضاف شريف لـ«الشروق»، أن الإصلاحات الاقتصادية فى مصر خلال الفترة الحالية، نجحت فى تحقيق الاستقرار والنمو المستدام خلال السنوات، مع السعى لحماية الفقراء من الآثار الضارة المحتملة، مضيفا «تتميز مصر بمناخ جاذب للاستثمار ونظام بيئى لريادة الأعمال».

وأكد هانى سيداوس أحد المستثمرين بمجال المنشآت السياحية والمطاعم فى أستراليا، لـ«الشروق»، أنه سيناقش خلال فاعليات المؤتمر إمكانية إنشاء مشروعات استثمارية خاصة به فى مصر، بعد التعرف على الفرص المتاحة، مشيرا إلى أنه يسعى لنقل خبرته فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القطاع السياحى، إلى الشباب المصرى وتشجيعهم باعتبار أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم مصادر الدخل القومى لمصر.



وقال كميل حليم، صاحب إحدى الشركات المتخصصة فى التطوير العقارى بالولايات المتحدة الأمريكية، وأحد المستثمرين المشاركين فى المؤتمر: إنه يضع على أجندته نقاط رئيسية لمناقشتها فى المؤتمر، تتضمن العقبات الحالية التى تقف أمام تطوير قطاع العقارات فى مصر، وإعادة النظر فى منظومة الضرائب العقارية، وقانون الإيجارات، والبناء العشوائى فى القرى والمراكز المختلفة فى مصر.