شنت الولايات المتحدة الأمريكية حملتها الواسعة على دولتى كوبا وفنزويلا، اللتان تقعان قريبا منها بينما تحملان توجهات معادية لها ليقع شعب كوبا تحت وطأة مجموعة عقوبات أمريكية متنوعة، شلت بدورها قطاعات متعددة أبرزها النفط والطاقة والسياحة والعلاج ليدخل الشعب الكوبى اختبارا جديدا يعانى فيه المتاعب.

فى صباح صاخب بشرق العاصمة الكوبية هافانا، تصل أخيرا حافلة الركاب وبداخلها 100 راكب يسبحون فى عرقهم لتفتح الحافلة بابها الهيدروليكى ويندفع المزيد من الركاب إلى الداخل، ومن ثم يغلق الباب وتذهب الحافلة وهكذا الوضع يكون يوميا كما يقول الرجل الستينى روبيرتو لوبيز الذى خرج لشراء بعض البسكويت.

وبحسب تقرير الجارديان تسببت موجة العقوبات الأمريكية على الشركة الفنزويلية المصدرة للنفط لدولة كوبا لأزمة نفط كبيرة لجأ على إثرها أغلبية المواطنين لارتياد المواصلات العامة بدلا من استخدام سياراتهم حيث لا يوجد وقود.

وصرح الرئيس الكوبى ميجال دياز كانال بأن كوبا تعمل ب60% فقط من حاجتها النفطية؛ لذا تم فرض حالة الطوارئ وتم تقليص استخدام النفط الذى اقتصر فى معظم الأحيان على تشغيل المستشفيات والمدارس وتوصيل السلع الغذائية الأساسية.

وتأثرت حياة جميع الكوبيين بالأزمة الأخيرة، فالفلاحون عادوا لاستخدام الثيران فى حقول القصب بدلا من الجرارات الحديثة وأفران الخبز استخدمت حرق الأخشاب بدلا من الوقود بينما نشرت الشرطة الكوبية مراقبين فى كل شارع للتأكد من أن كل سائق سيارة يسمح للمواطنين بالركوب معه بسبب أزمة المواصلات.

فى كافة المصانع والمكاتب الحكومية فى كوبا تغلق الإدارات الأضواء والماكينات بين الساعة 11 و1 ظهرا حيث تكون تلك استراحة للموظفين كما هو الحال فى مصنع ألمار للنسيج، حيث تتناول السيدة إيمى ماتشو غدائها بينما تقول للجرديان: "تظن أمريكا بقطعها النفط عنا أنها ستطفئ جذوة الاشتراكية".

وأضافت إيمى: "حتى إذا قطعوا الكهرباء عن بيتى فسيكون ذلك مؤلما وليمكن مع الوقت سأكون أكثر جلادة وصبرا".

وتقول ريدا كاسترو العاملة كذلك بمصنع ألمارد: "نحن الكوبيون لا يهمنا ذلك فقد اعتدنا عليه".

وجدير بالملاحظة أن الاقتصاد الكوبى أبدى قدرا من الصمود رغم تعرضه للضربات الأمريكية المتتابعة وهذا ما يبرره مدير البانك المركزى الكوبى السابق بافول فيدال بأن الحكومة الكوبية تعد الخطط دائما فى الظروف الطبيعية لتنمية الاقتصاد والنهوض به بينما توقف ذلك أيام الأزمات لتبحث عن مصادر تمويل الاقتصاد.

وأوضح تقرير الجارديان أن موجة العقوبات علي شركات النفط الفنزويلية أدت لخفض واردات النفط إلى كوبا من 90 ألف برميل يوميا ل40 ألف برميل فقط.

وفى يونيو الماضى قررت الخارجية الأمريكية ضرب 3 قطاعات اقتصادية كوبية مرة واحدة فقامت بفرض عقوباتها علي شركات تصدير واستيراد النفط الكوبية، بينما قرر وزير الخارجية مايك بومبيو محاربة البرنامج الطبى الذى يتيح للأطباء الكوبيين العمل بالخارج وكذلك منعت الخارجية الأمريكية رسو أى سفينة أمريكية علي السواحل الكوبية ما يعنى ضرب السياحة فى كوبا.

وأخيرا فرضت الإدارة الأمريكية سبتمبر الماضى إجراءات صارمة على نظام تحويل الأموال من الكوبيين المقيمين لديها لدولة كوبا لضرب أى مصدر لعملة أجنبية يدخل كوبا.

ومن جانبها أفادت الحكومة الكوبية بأن الوضع الحالى هو أمر مؤقت وأنه لا مجال للعودة لأزمة ما بعد سقوط الاتحاد السوفييتى.

وتخشى مايت ريزو الفتاة العشرينية على مستقبلها التى كانت اطمأنت إليه حين أعلن عن إصلاح العلاقات بين كوبا وأمريكا عام 2014 والآن تقول ريزو: "أنظر للأمر بكثير من الريبة بل الخوف فقد كنا على أمل بالإزدهار ولكن كل شيئئ عاد لينتكس من جديد وهنا لا أعلم ينتظرنى".

وأما نوريكا سانشيز المدرسة الأربعينية فهى ترى الذهاب للعمل يوميا دربا من الحرب، حيث يتزاحم العشرات من حولها فى أحد السيارات الخاصة بمصنع سيجار والتى تقوم تبعا للأمر الحكومى بإدخال المواطنين الذين لم يتمكنوا من الركوب فى المواصلات العامة.

وتقول سانشيز: "أن يساعد الناس بعضهم ويأخذونهم بسيارتهم ليس مجرد اتباع أمر حكومى إنما هو يعنى أن أحدهم لديه قلب ويتعاطف مع الآخرين".

وكما سائر الكوبيين سينتظر بيدرو لايكاديا الرجل الستينى لساعات طويلة غارقا فى عرقه حتي تصل إحدي الحافلات حيث يقول: "نعانى اليوم من بعض المشاكل بسبب الأمريكيين ولكن ربما غدا يسير الأمر على نحو أفضل وربما يعود على نحو أسوأ بعد ذلك وهكذا هى الحياة".