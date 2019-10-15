

ألقى قطاع الأمن العام القبض على اثنين مسجلين خطر بالقاهرة قاما بسرقة سيارة.

تلقى اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، إخطارًا من اللواء نبيل سليم مدير المباحث، يفدي بورود بلاغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من "سائق بشركة سياحة" بأنه حال توقفه بالسيارة قيادته "تابعة للشركة محل عمله" أمام أحد الفنادق بدائرة قسم شرطة قصر النيل طلب منه شخصين لا يعلم بياناتهما، توصيلهما إلى إحدى الأماكن بنطاق محافظة الجيزة، وأثناء سيرهم تظاهر أحدهما بإصابته بحالة إعياء وتوجه بهما إلى إحدى المستشفيات بدائرة القسم، وعند وصولهم قاموا بتخديره عن طريق مشروب يحتوى على مادة مخدرة أفقدته الوعى، وعقب إفاقته اكتشف سرقة السيارة قيادته، والهاتف المحمول الخاص به واتهمهما بسرقته.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات تبين صحة الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصان سبق إتهامهما والحكم عليهما فى 35 قضية متنوعة مقيمان ببنها بالقليوبية.

وبتقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن القليوبية، تم استهداف المتهمين وضبطهما حال تواجدهما بمسكنهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على بأسلوب "التخدير".

وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليهما بمكان إخفائهما وأنكرا سرقتهما للهاتف المحمول، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان والسيارة وإتهماهما بالسرقة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.