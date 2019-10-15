الشرطة النيجيرية تداهم مدرسة بعد تعرض الأطفال بها للاعتداء والتكبيل بالسلاسل

قال المتحدث باسم الشرطة النيجيرية اليوم الثلاثاء، إن الشرطة داهمت "مدرسة إصلاحية" حيث تعرض مئات الأطفال بها للضرب والتجويع والاعتداء الجنسي والتكبيل بالسلاسل.

وقال جامبو عيسى، المتحدث باسم الشرطة في ولاية كاتسين الشمالية، حيث توجد المدرسة: "تم نقل كثير من الذين تم إنقاذهم إلى المستشفى بسبب سوء المعاملة التي عانوا منها".

وأضاف عيسى أن "بعض المصابين لا يزالون غير قادرين على المشي بسبب الإصابات التي لحقت بهم بعد أن تم تكبيلهم بالأغلال لعدة سنوات".

وبحسب المتحدث، فقد تم احتجاز أكثر من 300 طفل في "ظروف غير إنسانية" في المنشأة التي يديرها معلم إسلامي، والذي وصفها بأنها "مركز إصلاحي" للأطفال.

وأنقذت الشرطة 67 صبيًا خلال المداهمة التي تمت أمس الاثنين، في حين فر الباقون.

وقال عيسى أنه تم إرسال فريق بحث للعثور عليهم.