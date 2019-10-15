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مصرع وإصابة 10 أشخاص في انفجار مصنع للكيماويات بالصين

انفجار مصنع للكيماويات بالصين
انفجار مصنع للكيماويات بالصين
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 6:23 م | آخر تحديث : الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 6:23 م

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون في انفجار وقع بمصنع للكيماويات في منطقة "قوانغشي" ذاتية الحكم لقومية "تشوانغ" جنوبي الصين.

وذكرت سلطات المنطقة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الانفجار وقع حوالي الساعة 11:20 صباحا بتوقيت بكين في مصنع للمواد الكيماوية بمحافظة "لوتشوان" في مدينه "يولين"، وأن الانفجار تسبب في سقوط 4 قتلى وإصابة 6 بينهم اثنان في حالة خطيرة.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن سبب الحادث يرجع إلى انفجار إحدى غلايات المصنع، فيما تجري السلطات المعنية حاليا تحقيقات موسعة للوقوف على كافة أسباب الحاث وملابساته وتحديد حجم الخسائر الاقتصادية.


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