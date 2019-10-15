قصف تركي عنيف على بلدة رأس العين الحدودية في سوريا

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الثلاثاء، بتعرض بلدة رأس العين الحدودية في سوريا لقصف عنيف من قبل القوات التركية.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء الماضي، عن بدء عملية عسكرية تحت عنوان «نبع السلام»، في شمال سوريا، ضد المسلحين الأكراد، وتنظيم داعش الإرهابي.

وعقد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، يوم السبت الماضي، اجتماعًا طارئًا، أدان فيه العملية العسكرية التركية في سوريا، وطالب تركيا بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي السوريا