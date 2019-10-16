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صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 4.4% في 2024

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 10:50 م | آخر تحديث : الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 10:50 م

توقع تقرير صندوق النقد الدولي حول "الآفاق الاقتصادية العالمية في 2019″ أن تحقق تونس نموا بنسبة 5ر1 بالمائة في 2019، و2.4 بالمائة في 2020، و4.4% في 2024.

وتشير توقعات الصندوق - التي تضمنها التقرير الصادر على هامش الاجتماعات السنوية المنعقدة بواشنطن من 14 إلى 20 أكتوبر الجاري - إلى تراجع معدلات التضخم في تونس خلال الفترة ذاتها من 6.6 بالمائة في 2019، إلى 5.4 بالمائة في 2020، ليصل إلى حدود 4 بالمائة في 2024.

وفيما يتعلق بالميزان التجاري توقع الصندوق أن تتمكن تونس من التحكم في العجز خلال السنوات القادمة ليتراجع من 10.4 بالمائة في 2019 إلى 9.4 بالمائة في 2020 ويصل إلى حدود 5.7 بالمائة في 2024.

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