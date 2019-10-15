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موسكو: مباحثات مع البرازيل بشأن مشروع محطة نووية عائمة

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 12:22 م | آخر تحديث : الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 12:22 م

أعلن يفجيني باكرمانوف رئيس شركة (روس آتوم أوفرسيز) التابعة لهيئة الطاقة النووية الروسية الحكومية، عن مباحثات مع البرازيل بشأن بناء محطة طاقة نووية عائمة ذات قدرات منخفضة.
وقال باكرمانوف، في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم الثلاثاء: "نناقش مع البرازيل بشكل مكثف إمكانية استخدام تقنيات الطاقة النووية العائمة".
وأضاف رئيس الشركة "أن الجانب البرازيلي يبدي اهتمامًا خاصًا بإمدادات الطاقة لمشاريع التعدين البحرية الكبيرة".
يُذكر أنه تم توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين في مجال الطاقة النووية عام 1994، وفي عام 2017 وقعت شركة (روس آتوم) الروسية مذكرة تفاهم مع شركتي البرازيل (اليتروبراس) و(إليترونوكلير) حول تطوير هذا التعاون.

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