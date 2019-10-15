بارزاني يبحث مع مسؤول بريطاني التطورات في سوريا وسبل منع ظهور داعش مجددا

بحث رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الثلاثاء، التطورات في شمال شرق سوريا وسبل منع ظهور تنظيم (داعش) مجدداً مع وفد بريطاني برئاسة الجنرال جون لوريمر، المستشار البريطاني رفيع المستوى لشؤون الشرق الأوسط.

وذكر بيان صدر عن رئاسة اقليم كردستان ان" بارزاني عبر اثناء لقاءه لوريمر، عن الشكر لبريطانيا والتحالف الدولي على مساعدة إقليم كردستان والعراق في الحرب على الإرهاب، مؤكداً ضرورة استمرار دعم بريطانيا والمجتمع الدولي من أجل حماية مكاسب الانتصار على الإرهاب ولاعتراض سبيل خطر ظهور داعش من جديد".

وأضاف البيان أن "بارزاني أكد على الالتزام بعملية الإصلاح في وزارة شؤون البيشمركة، وشكر بريطانيا ودول التحالف الدولي الأخرى على تعاونها ودعمها للعملية".

من جانبه، عبر الجنرال لوريمر "عن التزام بريطانيا بمواصلة دعم ومساعدة إقليم كردستان والعراق في مواجهة تهديدات الإرهاب، مؤكدا استعداد بلاده للاستمرار في مساعدة وزارة شؤون البيشمركة في عملية الإصلاح وتدريب البيشمركة".

وبحسب البيان فقد تناول الجانبان بالبحث والنقاش أهمية التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها وفي مواجهة خطر عودة الإرهاب للظهور، وعلاقات أربيل- بغداد، وأوضاع العراق والمظاهرات، فضلا عن التطورات في سورية والعمليات العسكرية في شرق الفرات بصورة خاصة والأوضاع الإنسانية وأحوال المنطقة بصورة عامة.