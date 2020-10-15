الطيران التركي يعاود قصفه لقرى في أقصى شمال شرق العراق

شن الطيران التركي، غارات على قرى في ناحية سيدكان بمنطقة برادوست، في أقصى شمال شرقي العراق، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الخميس.



وذكرت مصادر محلية عراقية، أن «القصف بدء عند الساعة 11:10 من صباح اليوم، ولايزال مستمرا، حيث تعرضت مرتفعات بيركم وكيلشين وبردسوران للاستهداف».



من جهته، أكد مدير بلدة سيدكان إحسان جلبي، أنه «وبعد توقف دام أسبوعا عاود الطيران التركي قصفه للقرى والبلدات الحدودية داخل الأراضي العراقية، وعاودت الطائرات اليوم تحليقها في سماء المنطقة، لتقصف كل من بيركمه، كيلشين، بردسوران، من جديد».



وأضاف أن «مناطق سنين وبيركمة، تتعرض للقصف بين حين وآخر منذ 15 عاما، إلا أن كيلشين وبردسوران الواقعتان ضمن حدود قضاء شنو شرقي كردستان العراق، فقد تم قصفها اليوم ولأول مرة من قبل الطيران التركي».



وبحسب مصادر مطلعة، «تم قصف مرتفعات سيجار، وبردسوران وكيلشين ثلاث مرات، وهي خالية من المواطنين، ولم تسجل أي خسائر في الأرواح».