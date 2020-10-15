قال محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن طلبات التصالح على مخالفات البناء وصلت إلى أكثر من 20 ألف و500 طلب حتى الآن.

وأضاف الشريف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الأربعاء، أن المحافظة حصلت مليار و100 مليون جنيه من هذه المصالحات.

وفي سياق منفصل، أوضح أن الهبوط الأرضي الذي حدث في شارع جمال عبدالناصر بالإسكندرية كبير، لكن لا يوجد أي إصابات أو تدمير، مفسرًا ذلك باحتمالية كسر ماسورة صرف صحي أو مياه شرب.

ولفت محافظ الإسكندرية، إلى أن المحافظة تعالج الخلل لاحتواء الموقف، مؤكدًا أن الطريق سيُفتح في الصباح الباكر.