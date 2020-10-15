 محافظ الغربية يصدر قرارا بتخفيض رسوم التصالح للمبانى السكنية بالمستوى الرابع بكافة مدن المحافظة - بوابة الشروق
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محافظ الغربية يصدر قرارا بتخفيض رسوم التصالح للمبانى السكنية بالمستوى الرابع بكافة مدن المحافظة

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
علاء شبل
نشر في: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 1:37 ص | آخر تحديث: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 1:37 ص


أصدر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قرارًا رقم 1220 لسنة 2020، بتخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء، للمبانى السكنية فقط بالمستوى الرابع، وذلك بكافة مدن المحافظة أي كان عرض الشارع.

وجاء سعر المتر بعد التخفيض، بمدينة طنطا 75 جنيه، ومدينة المحلة الكبرى 75 جنيه، ومدينة كفر الزيات 65 جنيه، ومدينة السنطة 60 جنيه، ومدينة بسيون 60 جنيه، ومدينة سمنود 60 جنيه، ومدينة قطور 60 جنيه، ومدينة زفتي 60 جنيه.

جاء ذلك طبقاً لعروض الشوارع والميادين وحسب ما إنتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 721 لسنة 2019 بشأن إعادة دراسة قيمة مقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء وللصالح العام.


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