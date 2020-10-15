بعثة الأهلي تجرى مسحة طبية جديدة فى المغرب بإشراف الـ CAF

أجرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مساء اليوم مسحة جديدة في مقر الإقامة بمدينة كازابلانكا، استعدادًا لمواجهة فريق الوداد المغربي، في حضور شريف أبو العينين، مدير الإدارة الطبية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وأجرت البعثة المسحة وفقًا للإجراءات التي أقرها الاتحاد الإفريقي، فيما كانت البعثة قد أجرت مسحة في القاهرة منذ عدة أيام وجاءت نتيجتها سلبية للجميع.

وكان الاتحاد الإفريقي قد طلب إجراء مسحة قبل سفر الفريق إلى المغرب، بجانب مسحة ثانية قبل ٤٨ ساعة من المباراة، إلى جانب ملف طبي شامل لكل لاعب بالفريق.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الوداد مساء السبت المقبل، على مركب محمد الخامس، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.