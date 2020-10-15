أسامة الأزهري: الطفل لم يعد له عند الأب والأم أدنى مقدرة على العطاء النفسي

قال أسامة الأزهري، مستشار الرئيس للشئون الدينية، إن التعامل مع الأبناء يجب أن يقوم على المحبة، وليس كأعباء عليهم.

وأضاف الأزهري، أثناء لقاء تليفزيوني ببرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن الطفل لم يعد له عند الأب والأم أدنى مقدرة على العطاء النفسي في منازل كثيرة، متابعًا: «لا يشغل من اهتمام الأب والأم إلا مقدار إنه نجيله الهدوم ونرتب إننا نسدد مصاريف المدرسة».

وذكر أنه قد تمر سنوات عديدة دون حدوث أدنى تواصل عاطفي بين الأطفال وأهاليهم، معقبًا: «الوالد اختزل الحب إلى مجرد شعور ثانوي وليس الأصل في الحياة كما يجب أن يكون».

وأكد أنه مع استمرار هذه الطريقة يكتسب الطفل معظم القيم من أصدقائه وزملائه في المدرسة، مشيرًا إلى أن هذا يؤدي في النهاية إلى العنف الأسري، وذلك نتيجة لانفعال الوالد على الابن، بسبب تصرفاته.

ولفت إلى أن العبء يكون مضاعفًا على الفتاة، نظرًا للتعامل المتداول معها على أنها ليس لها أدنى حق في الترفيه وتكوين الصداقات، مستطردًا: «لدينا نمط متراكم من الثقافة بأن أصل البنت أنها لا تستحق كثير من الأمور».

وأوضح أن الهدي النبوي ف التعامل مع الوالد والبنت كان متعادلًا، مشيرًا إلى أن الفتاة تحتاج إلى أكبر قدر ممكن من الاهتمام والرعاية، نظرًا العبء الكبير عليها.