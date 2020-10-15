سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

مفوضية الاتحاد الأوروبي تحث الدول الأعضاء على تحديد أولويات حقن لقاح كورونا

أوصت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بتحديد مجموعات مستهدفة ليتم تطعيمها بمجرد أن يصبح لقاح فيروس كورونا متوفرا وجاهزا للتسليم.

وقال نائب رئيس المفوضية مارجاريتيس شيناس: "نقترح نهجا مشترك لتقرير من سيتم تطعيمه أولا. وهذا مهم أيضا فيما يتعلق بالعدالة لمواطنينا عبر الاتحاد الأوروبي".

وقالت المفوضية إنه نظرا لأن العديد من اللقاحات المحتملة تتطلب جرعتين لكل شخص، فإن عدد الجرعات المقدمة لكل دولة بالاتحاد الأوروبي سوف يكون محدودا في البداية.

وبالتالي يجب على الحكومات تحديد أي قطاع من السكان سوف يتلقى اللقاح أولا.

وقالت المفوضية إن الجماعات المستهدفة المحتملة يمكن أن تشمل العاملين في الرعاية الصحية وما يطلق عليهم "العمالة الضرورية" خارج قطاع الصحة والذين تجاوزوا الستين عاما والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة نظرا لإصابتهم بالأمراض المزمنة .

ويمكن أيضا ضم المجموعات الأخرى غير القادرة على التباعد الاجتماعي ضمن المجموعات المستهدفة على سبيل المثال السجناء والأشخاص الذين يعيشون في مخيمات لجوء أو العمال في المجازر.