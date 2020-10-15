راحة سلبية لدجلة من التدريبات الجماعية لمدة 3 أيام

منح الجهاز الفني لفريق وادي دجلة، بقيادة بابافاسيليوس، لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 3 أيام، بعد ضمان البقاء في الدوري الممتاز.

ويعود فريق دجلة للتدريبات الأحد المقبل، ليساعد لمباراة المصري البورسعيدي في ختام مباريات الدوري هذا الموسم.

ومنح الجهاز الفني لدجلة، أجانب الفريق راحة سلبية، من أجل عودتهم إلى بلادهم لزيارة أسرهم والحصول على وقت كافٍ من الراحة قبل انطلاق الموسم الكروى الجديد، ومن المقرر أن يعود رفيق كابو إلى تونس، وعبد الكبير الوادى إلى المغرب، ورودنى أنطوى وإسحاقو يعقوبو إلى غانا، لقضاء فترة الإجازة مع أسرهم.

وحقق فريق الجونة الفوز على وادي دجلة بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الأربعاء، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.