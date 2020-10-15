ترامب: يمكن الموافقة على حزمة تحفيز اقتصادي أكبر قبل الانتخابات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، إنه مستعد للموافقة على حزمة تحفيز اقتصادي أعلى من 8ر1 تريليون دولار التي يعرضها حزبه الجمهوري حاليا لتعزيز الاقتصاد وسط جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، لكنه لم يحدد مدى استعداده للذهاب لأي مستوى.



وقال ترامب لشبكة فوكس بيزنس خلال مقابلة هاتفية: "سأدفع أكثر، وسأذهب إلى أعلى من ذلك .. فلتكن كبيرا أو تعد إلى منزلك".



كما ألقى ترامب باللوم على رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، لتمسكها ببرنامج الإغاثة الخاص بفيروس كورونا من أجل تسجيل نقاط سياسية.



وأضاف أن هناك فرصة في إمكانية الموافقة على حزمة تحفيز قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل لأن "هناك الكثير من الضغوط على بيلوسي".



ولم تجعل المفاوضات التي استمرت شهوراً مرة أخرى بين بيلوسي ووزير الخزانة الجمهوري ستيفن منوشين، الطرفين قريبين بما فيه الكفاية للتوصل إلى اتفاق



وطلب الديمقراطيون أكثر من 2 تريليون دولار في برنامج الإغاثة.