كوبا تفتح أهم الشواطئ السياحية بعد نصف عام من الإغلاق

فتحت كوبا أهم الشواطئ السياحية، اليوم الخميس، أمام الزائرين فى فاراديرو، فيما تسعى الحكومة إلى إعادة تنشيط قطاع اقتصادي رئيسي بعد ما يقرب من ستة أشهر من الإغلاق.



وسمحت السلطات بتسيير رحلات الطيران المنتظم والعابر إلى كل مطارات كوبا، باستثناء مطار خوسيه مارتى، الذى سيبقى مغلقا حتى 31 أكتوبر، حيث من المقرر فى هذا التاريخ أن تقوم شركة"كوندور" الوطنية للطيران بتسيير 3 رحلات أسبوعيا إلى فاراديرو.



وقالت السلطات إن الزائرين الأجانب سوف يتم إخضاعهم لاختبارات فيروس كورونا، وسوف يكون بالفنادق أطقم طبية.



وتساهم السياحة بنسبة نحو 10% من إجمالى الناتج القومى فى كوبا، ويعمل نحو نصف مليون شخص فى هذا القطاع الذي تديره الدولة.