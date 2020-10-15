وست هام يناقش الشروط الشخصية لانتقال بن رحمة

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب الجزائري سعيد بن رحمة، لاعب برينتفورد من وست هام الإنجليزي.

ووفقًا لشبكة «سكاي سبورتس» فإن وست هام يونايتد يناقش الشروط الشخصية مع سعيد بن رحمة بشأن انتقاله والمقابل المادي البالغ 30 مليون جنيه إسترليني الذي يطلبه برينتفورد.

وأشارت «سكاي» أن اللاعب الشاب البالغ 25 عامًا سيخضع للفحص الطبي خلال الـ24 ساعة المقبلة، عندما يتم الاتفاق على الشروط الشخصية.

ويأمل وست هام في أن يتمكن بن رحمة من استكمال انتقاله قبل الموعد النهائي المقرر يوم الجمعة المقبل، بعد أن وافق على صفقة مع برينتفورد في وقت سابق من هذا الإسبوع.

ودارت المحادثات بين وست هام وبن رحمة على صفقة مدتها خمس سنوات، وقد عقد بن رحمة اجتماعًا في وقت سابق يوم الأربعاء مع مسؤولي برينتفورد لمحاولة حل خلاف بشأن مستحقات مالية يعتقد انه مدين بها للنادي.