 وست هام يناقش الشروط الشخصية لانتقال بن رحمة - بوابة الشروق
الخميس 15 أكتوبر 2020 1:14 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

وست هام يناقش الشروط الشخصية لانتقال بن رحمة

محمد ثابت
نشر في: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 1:01 م | آخر تحديث: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 1:05 م

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب الجزائري سعيد بن رحمة، لاعب برينتفورد من وست هام الإنجليزي.

ووفقًا لشبكة «سكاي سبورتس» فإن وست هام يونايتد يناقش الشروط الشخصية مع سعيد بن رحمة بشأن انتقاله والمقابل المادي البالغ 30 مليون جنيه إسترليني الذي يطلبه برينتفورد.

وأشارت «سكاي» أن اللاعب الشاب البالغ 25 عامًا سيخضع للفحص الطبي خلال الـ24 ساعة المقبلة، عندما يتم الاتفاق على الشروط الشخصية.

ويأمل وست هام في أن يتمكن بن رحمة من استكمال انتقاله قبل الموعد النهائي المقرر يوم الجمعة المقبل، بعد أن وافق على صفقة مع برينتفورد في وقت سابق من هذا الإسبوع.

ودارت المحادثات بين وست هام وبن رحمة على صفقة مدتها خمس سنوات، وقد عقد بن رحمة اجتماعًا في وقت سابق يوم الأربعاء مع مسؤولي برينتفورد لمحاولة حل خلاف بشأن مستحقات مالية يعتقد انه مدين بها للنادي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك